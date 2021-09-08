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Ракурс
У Раді назвали розцінки на сфальшовані COVID-сертифікати. Фото: УП

У Раді назвали розцінки на сфальшовані COVID-сертифікати

8 вер 2021, 15:22
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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні. Водночас продаж підроблених тестів та сертифікатів про вакцинацію перетворюється на справжню нелегальну індустрію.

Злочинці створюють у соцмережах групи, де рекламують власні послуги, переконуючи учасників у «справжності» підроблених документів. Про це повідомив очільник парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Також він озвучив ціни на такі «послуги»:

  • негативний ПЛР-тест — 500 грн;
  • сертифікат про вакцинацію — 2 тис. грн;
  • сертифікат з внесенням даних до «Дії» — 2 тис. 500 грн.

Невакцинована людина, яка купила підроблений сертифікат, наражає на небезпеку не лише себе, але й оточуючих, — підкреслив Радуцький.

Посадовець вважає, що потрібно карати як продавців, так і покупців підроблених документів. Радуцький нагадав, що свідоме використання фальсифікованих документів передбачена відповідальність від штрафу 850 грн до двох років у в’язниці.

Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації України стверджують, що процес підробки сертифікату про вакцинацію складний, але можливий на рівні медичних працівників, які вказують інформацію про щеплення в е-систему МОЗ.


МОЗ також планує запустити паперову версію цифрового сертифіката вакцинації. Такий документ з’явиться вже восени й стане у пригоді громадянами, які не можуть скористатися сертифікатом у смартфоні або мають проблеми з інтернетом. На паперових сертифікатах буде QR-код, за допомогою якого можна перевірити їхню справжність.

Джерело: Ракурс


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