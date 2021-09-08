У Раді назвали розцінки на сфальшовані COVID-сертифікати

У Раді назвали розцінки на сфальшовані COVID-сертифікатиhttps://racurs.ua/ua/n159853-u-radi-nazvaly-rozcinky-na-sfalshovani-covid-sertyfikaty.htmlРакурс
Вакцинація від коронавірусу триває в Україні. Водночас продаж підроблених тестів та сертифікатів про вакцинацію перетворюється на справжню нелегальну індустрію.
Злочинці створюють у соцмережах групи, де рекламують власні послуги, переконуючи учасників у «справжності» підроблених документів. Про це повідомив очільник парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.
Також він озвучив ціни на такі «послуги»:
- негативний ПЛР-тест — 500 грн;
- сертифікат про вакцинацію — 2 тис. грн;
- сертифікат з внесенням даних до «Дії» — 2 тис. 500 грн.
Невакцинована людина, яка купила підроблений сертифікат, наражає на небезпеку не лише себе, але й оточуючих, — підкреслив Радуцький.
Посадовець вважає, що потрібно карати як продавців, так і покупців підроблених документів. Радуцький нагадав, що свідоме використання фальсифікованих документів передбачена відповідальність від штрафу 850 грн до двох років у в’язниці.
Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації України стверджують, що процес підробки сертифікату про вакцинацію складний, але можливий на рівні медичних працівників, які вказують інформацію про щеплення в е-систему МОЗ.
МОЗ також планує запустити паперову версію цифрового сертифіката вакцинації. Такий документ з’явиться вже восени й стане у пригоді громадянами, які не можуть скористатися сертифікатом у смартфоні або мають проблеми з інтернетом. На паперових сертифікатах буде QR-код, за допомогою якого можна перевірити їхню справжність.