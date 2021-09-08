Привилегии для вакцинированных в «желтой» и «красной» зоне назвал Минздрав

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Привилегии для вакцинированных во время усиления карантина готовит Министерство здравоохранения Украины. Глава Минздрава Виктор Ляшко совместно с представителями других министерств предлагает предусмотреть ослабление ограничений для вакцинированных коллективов учреждений и компанийв случае попадания области в «желтую» или «красную» зону эпидемической опасности.

Об этом Ляшко заявил во время заседания Кабинета министров Украины 8 сентября. Он добавил, что сейчас его ведомство работает над новыми правилами карантина.

Мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированных украинцев к привычному… Большинство ограничений в «желтом» и «красном» уровне будут применяться, если будут вакцинированы коллективы или посетители заведений, — заявил Ляшко.

Министр добавил, что для «желтой» зоны достаточно будет одной дозы, а для «красной» необходимо завершить полный курс вакцинации от коронавируса. Ляшко убежден, что COVID-19 становится пандемией невакцинированных. Министр также сказал, что сейчас эпидпоказатели в стране прогнозируемо ухудшаются, однако ситуация пока не является критичной.

Новые ограничения, согласно которым Украина перейдет в «желтую» зону, заработают минимум через неделю — после заседания комиссии ТЭБ и ЧС.

Напомним, 8 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль официально подтвердил, что в ближайшее время Украина перейдет в «желтую» зону.

Ранее Минздрав предупреждал, что вся территория страны одновременно вернется в «желтую» зону в случае наличия в течение трех дней подряд одного из следующих признаков:

количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней — более 75;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и экспресс-тестами на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) — более 4%;

количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами в течение последних семи дней на 100 тыс. населения — менее 300;



наличии оснований для установления «красного» уровня эпидемической опасности на территории по крайней мере одного региона.

«Желтый уровень» будет установлен решением государственной ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения.