Без особого статуса — Рада провалила голосование по поводу союзника США вне НАТО

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Верховная Рада не будет просить Конгресс Соединенных Штатов Америки предоставить Украине двусторонний статус основного союзника США вне Североатлантического альянса (НАТО).

На внеочередном заседании парламент не поддержал постановление об обращении к Конгрессу.

За принятие такого документа нашлись только 24 голоса.

Наделение статуса основного союзника США вне НАТО определяет приоритетность развития отношений США с этими странами, в том числе, возможность участия в совместных оборонных инициативах, возможность проведения совместных исследований военного характера, участие в ряде ограниченных контртеррористических мероприятий, поставке ограниченных видов вооружения, совместном участии в космических проектах.

Наличие статуса не определяется вхождением стран в те или иные военные блоки.

Автор документа — народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. По его мнению, статус основного союзника США вне НАТО стал бы ответом на нарушение Россией действующих безопасности международных законодательных актов.

Такой статус предоставлен как государствам, которые находятся в состоянии мира (Австралия, Новая Зеландия, Япония), так и государствам, находящимся под угрозой военных действий (Южная Корея, Афганистан, Израиль).

Впервые о возможности обращения к Конгрессу о предоставлении Украине статуса главного союзника США вне НАТО заявил президент Петр Порошенко 21 июля 2014 года.

Украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова накануне заявила, что Украине не нужен статус основного союзника США вне НАТО. По ее словам, этот статус предоставляется странам, которые не планируют или не могут вступить в НАТО.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина также назвала такую ​​инициативу неуместной и несвоевременной, а также «диверсией», поскольку президенты Джо Байден и Владимир Зеленский уже определили формат взаимодействия двух стран в рамках НАТО.

Она подчеркнула, что предложенная на рассмотрение Верховной Рады инициатива не проговаривалась на уровне глав государств.

Напомним, что 8 сентября Рада призвала мир не признавать выборы в Госдуму РФ из-за оккупации Крыма и Донбасса.