Без особливого статусу — Рада провалила голосування про союзника США поза НАТО

https://racurs.ua/ua/n159851-bez-osoblyvogo-statusu-rada-provalyla-golosuvannya-pro-souznyka-ssha-poza-nato.html

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Верховна Рада не проситиме Конгрес Сполучених Штатів Америки надати Україні двосторонній статус основного союзника США поза Північноатлантичним Альянсом (НАТО).

На позачерговому засіданні парламент не підтримав постанову про звернення до Конгресу.

За ухвалення звернення знайшлося тільки 24 голоси.

Наділення статусу основного союзника США поза НАТО визначає пріоритетність розвитку відносин США з цими країнами, в тому числі, можливість участі у спільних оборонних ініціативах, можливість проведення спільних досліджень військового характеру, участь у ряді обмежених контртерористичних заходів, поставка обмежених видів озброєння, спільна участь у космічних проектах.

Наявність статусу не визначається входженням країн у ті чи інші військові блоки.

Автор документу — народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко. На його думку, статус основного союзника США поза НАТО став би відповіддю на порушення Росією чинних безпекових міжнародних законодавчих актів, яке загрожує всьому світу.

Такий статус надано як державам, які перебувають у стані миру (Австралія, Нова Зеландія, Японія), так і державам, що перебувають під загрозою воєнних дій (Південна Корея, Афганістан, Ізраїль).

Вперше про можливість звернення до Конгресу про надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО заявив президент Петро Порошенко 21 липня 2014 року.

Український посол у Вашингтоні Оксана Маркарова напередодні заявила, що Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО. За її словами, цей статус надається країнам, які не планують чи не можуть вступити до НАТО.

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина також назвала таку ініціативу недоречною і несвоєчасною, а також «диверсією», оскільки президенти Джо Байден і Володимир Зеленський вже визначили формат взаємодії обох країн в рамках НАТО.

Вона підкреслила, що запропонована на розгляд Верховної Ради ініціатива не проговорювалася на рівні глав держав.

Нагадаємо, що 8 вересня Рада закликала світ не визнавати вибори в Держдуму РФ через окупацію Криму та Донбасу.