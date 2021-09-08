Привілеї для вакцинованих у “жовтій” і “червоній” зоні назвало МОЗ

https://racurs.ua/ua/n159852-pryvileyi-dlya-vakcynovanyh-u-jovtiy-i-chervoniy-zoni-nazvalo-moz.html

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Привілеї для вакцинованих під час посилення карантинних обмежень готує Міністерство охорони здоров’я України. Очільник МОЗ Віктор Ляшко спільно з представниками інших міністерств пропонує передбачити послаблення обмежень для вакцинованих колективів закладів, компаній чи установ у разі потрапляння області в «жовту» чи «червону» зону епідемічної небезпеки.

Про це Ляшко заявив під час засідання Кабінету міністрів України 8 вересня. Він додав, що нині його відомство працює над новими правилами карантину.

Ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованих українців до звичного… Більшість обмежень у «жовтому» та «червоному» рівнях не застосовуватимуться, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі закладів, — заявив Ляшко.

Міністр додав, що для «жовтої» зони вдосталь буде однієї дози, а для «червоної» необхідно завершити курс вакцинації від коронавірусу. Ляшко переконаний, що COVID-19 стає пандемією невакцинованих. Міністр також сказав, що зараз епідпоказники в країні прогнозовано погіршуються, проте ситуація поки не критична.

Нові обмеження, згідно з якими Україна перейде у «жовту» зону, запрацюють щонайменше через тиждень — після засідання комісії ТЕБ і НС.

Нагадаємо, 8 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль офіційно підтвердив, що найближчим часом Україна перейде в «жовту» зону.

Раніше МОЗ попереджало, що уся територія країни одночасно повернеться до «жовтої» зони у разі наявності протягом трьох днів підряд однієї з таких ознак:

кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів — більше ніж 75;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) — понад 4%;

кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту впродовж останніх семи днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;



наявності підстав для встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.

«Жовтий рівень» буде встановлений рішенням державної ТЕБ та НС за ініціативи міністра охорони здоров’я.