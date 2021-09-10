Кива назвал Зеленского «овцой, которую он будет защищать в суде»

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Ракурс

Илья Кива, народный депутат от «оппозиционной платформы — За жизнь», объяснил, почему решил стать адвокатом.

Свое решение он объяснил тем, что собирается защищать в суде президента Владимира Зеленского. Об этом скандальный нардеп рассказал в комментарии журналистам.

Будучи христианином и имея христианскую добродетель, я прекрасно понимал, что в ближайшее время президенту Зеленскому, который будет сидеть на скамье подсудимых, будет нужна квалифицированная защита, — сказал Кива.

Депутат назвал главу государства «заблудшей овцой, которая из-за отсутствия профессионализма, совершила ошибки».

За это придет наказание, а я как христианин буду защищать его в суде. Каждый человек имеет право на защиту, — рассказал Кива.



Напомним, нардеп ОПЗЖ в январе 2021 года сдал экзамен на право заниматься адвокатской деятельностью. Соответствующая информация появилась в реестре Национальной ассоциации адвокатов.