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Ракурс
Кива назвал Зеленского «овцой, которую он будет защищать в суде»

Кива назвал Зеленского «овцой, которую он будет защищать в суде» (ВИДЕО)

10 сен 2021, 16:54
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Илья Кива, народный депутат от «оппозиционной платформы — За жизнь», объяснил, почему решил стать адвокатом.

Свое решение он объяснил тем, что собирается защищать в суде президента Владимира Зеленского. Об этом скандальный нардеп рассказал в комментарии журналистам.

Будучи христианином и имея христианскую добродетель, я прекрасно понимал, что в ближайшее время президенту Зеленскому, который будет сидеть на скамье подсудимых, будет нужна квалифицированная защита, — сказал Кива.

Депутат назвал главу государства «заблудшей овцой, которая из-за отсутствия профессионализма, совершила ошибки».

За это придет наказание, а я как христианин буду защищать его в суде. Каждый человек имеет право на защиту, — рассказал Кива.


Напомним, нардеп ОПЗЖ в январе 2021 года сдал экзамен на право заниматься адвокатской деятельностью. Соответствующая информация появилась в реестре Национальной ассоциации адвокатов.

Источник: Ракурс


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