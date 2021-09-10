Кива назвав Зеленського «вівцею, яку він захищатиме в суді». Фото: 5.ua

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Ракурс

Ілля Кива, народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя», пояснив, чому вирішив стати адвокатом.

Своє рішення він пояснив тим, що збирається захищати в суді президента Володимира Зеленського. Про це скандальний нардеп розповів у коментарі журналістам.

Будучи християнином і маючи християнські чесноти, я прекрасно розумів, що найближчим часом президенту Зеленському, який буде сидіти на лаві підсудних, буде потрібен кваліфікований захист, —сказав Кива.

Депутат назвав очільника держави «загубленою вівцею, яка через відсутність професіоналізму, зробила помилки».

За це прийде покарання, а я як християнин буду захищати його в суді. Кожна людина має право на захист, — розповів Кива.

Нагадаємо, нардеп ОПЗЖ в січні 2021 року склав іспит на право займатися адвокатською діяльністю. Відповідна інформація з’явилася в реєстрі Національної асоціації адвокатів.