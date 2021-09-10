Санкції проти Росії продовжив ЄС. Фото: investory.news

https://racurs.ua/ua/n159979-sankciyi-proty-rosiyi-prodovjyv-ievrosouz-za-agresiu-proty-ukrayiny.html

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Персональні санкції проти Росії, які були запроваджені за агресію проти України, продовжили ще на шість місяців.

Рада Європейського Союзу у п’ятницю, 10 вересня, затвердила продовження санкцій до 15 березня 2022 року. Під обмеження потрапили особи, відповідальні за підрив, або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Про це повідомила прес-служба Ради ЄС.

Підсанкційним громадянамта організаціям обмежують поїздки, заморожують активи та забороняють надавати кошти чи інші економічні ресурси. У списку — 177 фізичних осіб та 48 юридичних осіб.

Зазначається, що рішення про продовження обмежень було ухвалене за письмовою процедурою. Воно набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, 8 вересня посли Європейського Союзу продовжили санкції проти Росії за анексію Криму і окупацію частини Донбасу. Дипломати дали «зелене світло» для пролонгації візових заборон і замороження активів ще на півроку для 177 осіб і 48 компаній, причетних до підриву територіальної цілісності України.