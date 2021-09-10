Вчені назвали додаткову користь COVID-вакцинації

https://racurs.ua/ua/n159978-vcheni-nazvaly-dodatkovu-koryst-covid-vakcynaciyi.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу позитивно впливає на психічне здоров’я.

Дослідники з США показали, що вакциновані від коронавірусу люди в подальшому відчувають менше стресу, а їх психічний стан поліпшується. Стаття вчених опублікована в журналі PLOS ONE.

Учасниками дослідження фахівців з Університету Південної Каліфорнії стали понад 8 тис. осіб. Їх просили заповнювати опитувальники про психічний стан під час пандемії щодва тижні. Дослідження відбувалося з березня 2020 року до березня 2021 року.

У результаті з’ясувалося, що ймовірність виникнення сильно негативних емоцій була на 15% меншою у тих, хто отримав хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу. Помірно негативні емоції вакциновані відчували на 4% рідше, ніж ті, хто уникав щеплення.

При цьому у жінок ці показники були трохи вище, ніж у чоловіків.

Висновок вчених свідчить: якщо грунтуватися на основі цих оцінок, то у США зниження стресу після вакцинації зазнали понад 1 млн осіб.

Раніше дослідники показали, що чоловіки і жінки по-різному переживають стрес, викликаний пандемією коронавірусу. Не знайшовши раціональне пояснення проблеми, чоловіки частіше виявляються схильними до впливу конспірологічних теорій.

Вакцинація від коронавірусу двома дозами скорочує ймовірність розвитку постковідного синдрому на 47%. До таких висновків прийшли фахівці з Великої Британії.

Джерело: PLOS ONE