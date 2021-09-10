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Який фільм представить Україна на “Оскарі” — п’ять номінантів
Який фільм представить Україну на «Оскарі» — п’ять номінантів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n159977-yakyy-film-predstavyt-ukrayina-na-oskari-p-yat-nominantiv-video.htmlРакурс
Який фільм представить Україна на «Оскарі», розповіли у Держкіно. Український Оскарівський комітет вже оголосив учасників національного відбору на висування на премію «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії «Міжнародний повнометражний фільм».
Цьогоріч в національному відборі участь братимуть п’ять фільмів. Усі вони створені за державної підтримки.
До переліку потрапили:
«Відблиск», режисер Валентин Васянович;
«Стоп -Земля"/Stop-Zemlia, режисер Катерина Горностай (Україна);
«Носоріг"/Rhino, режисер Олег Сенцов (Україна, Польща, Німеччина);
«Погані дороги"/Bad Roads, режисер Наталка Ворожбит (Україна);
«Чому я живий», режисер Віллен Новак (Україна, Грузія).
Нагадаємо, засідання, на якому мають обрати стрічку, яку висунуть на «Оскара», відбудеться 24 вересня. 94-та церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться 27 березня 2022 року в Лос-Анджелесі.
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