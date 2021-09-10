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Ракурс
Який фільм представить Україна на “Оскарі” — п’ять номінантів

Який фільм представить Україну на «Оскарі» — п’ять номінантів (ВІДЕО)

10 вер 2021, 16:38
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Який фільм представить Україна на «Оскарі», розповіли у Держкіно. Український Оскарівський комітет вже оголосив учасників національного відбору на висування на премію «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії «Міжнародний повнометражний фільм».

Цьогоріч в національному відборі участь братимуть п’ять фільмів. Усі вони створені за державної підтримки.

До переліку потрапили:

  • «Відблиск», режисер Валентин Васянович;

  • «Стоп -Земля"/Stop-Zemlia, режисер Катерина Горностай (Україна);

  • «Носоріг"/Rhino, режисер Олег Сенцов (Україна, Польща, Німеччина);

  • «Погані дороги"/Bad Roads, режисер Наталка Ворожбит (Україна);

  • «Чому я живий», режисер Віллен Новак (Україна, Грузія).


Нагадаємо, засідання, на якому мають обрати стрічку, яку висунуть на «Оскара», відбудеться 24 вересня. 94-та церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться 27 березня 2022 року в Лос-Анджелесі.

Джерело: Ракурс


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