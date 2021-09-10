Який фільм представить Україна на “Оскарі” — п’ять номінантів

https://racurs.ua/ua/n159977-yakyy-film-predstavyt-ukrayina-na-oskari-p-yat-nominantiv-video.html

Ракурс

Який фільм представить Україна на «Оскарі», розповіли у Держкіно. Український Оскарівський комітет вже оголосив учасників національного відбору на висування на премію «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії «Міжнародний повнометражний фільм».

Цьогоріч в національному відборі участь братимуть п’ять фільмів. Усі вони створені за державної підтримки.

До переліку потрапили:

«Відблиск», режисер Валентин Васянович;

«Стоп -Земля"/Stop-Zemlia, режисер Катерина Горностай (Україна);

«Носоріг"/Rhino, режисер Олег Сенцов (Україна, Польща, Німеччина);

«Погані дороги"/Bad Roads, режисер Наталка Ворожбит (Україна);

«Чому я живий», режисер Віллен Новак (Україна, Грузія).

Нагадаємо, засідання, на якому мають обрати стрічку, яку висунуть на «Оскара», відбудеться 24 вересня. 94-та церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться 27 березня 2022 року в Лос-Анджелесі.