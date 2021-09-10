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Какой фильм представит Украина на «Оскаре» - пять номинантов

Какой фильм представит Украина на «Оскаре» — пять номинантов (ВИДЕО)

10 сен 2021, 16:38
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Какой фильм представит Украину на «Оскаре», рассказали в Госкино. Украинский оскаровский комитет уже объявил участников национального отбора на выдвижение на премию «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Международный полнометражный фильм».

В 2021 году в национальном отборе участие будут принимать пять фильмов. Все они созданы при государственной поддержке.

В перечень попали:

  • «Отблеск», режиссер Валентин Васянович;

  • «Стоп-Земля» / Stop-Zemlia, режиссер Екатерина Горностай (Украина);

  • «Носорог» / Rhino, режиссер Олег Сенцов (Украина, Польша, Германия);

  • «Плохие дороги» / Bad Roads, режиссер Наталья Ворожбит (Украина);

  • «Почему я жив», режиссер Виллен Новак (Украина, Грузия).


Напомним, заседание, где должны выбрать ленту, которую выдвинут на «Оскар», состоится 24 сентября. 94-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе.

Источник: Ракурс


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