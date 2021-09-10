Тищенко заинтересовалось ГБР, Лерос поблагодарил

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Толкотня Николая Тищенко и Гео Лероса будет иметь последствия — из-за инцидента, который 9 сентября произошел в парламенте между бывшим представителем фракции монобольшинства и скандальным нардепом-«слугой», их коллега Ярослав Юрчишин написал заявление в Государственное бюро расследований.

Подал в Госбюро расследований и Офиса генерального прокурора заявление о преступлении, совершенном Тищенко… По моему мнению, в действиях Тищенко усматриваются признаки уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 346 Уголовного кодекса Украины — совершение насильственных действий в связи с государственной деятельностью народного депутата, — отметил Юрчишин в Фейсбук.

Он также видит в поведении Тищенко нарушение ч. 1 ст. 351 УК (создание искусственных препятствий в работе депутата). Юрчишин напомнил, что действия «слуги» наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет и штрафом до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Украинский парламент — это место для дискуссий и представительства интересов граждан Украины, а не для применения насилия и издевательства над парламентскими процедурами. Теперь Тищенко должно заняться ГБР, — подытожил нардеп.

Однако политик выразил сомнения в незаангажированности генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая может «покрывать» своих бывших однопартейцев.

В ответ Гео Лерос поблагодарил Юрчишина.

Спасибо, друг, — отметил нардеп на своей Фейсбук-странице.

Напомним, 9 сентября между Тищенко и Леросом в Верховной Раде произошла потасовка. Во время выступления с трибуны Лероса, который требовал объяснений от президента Владимира Зеленского о провале операции по задержанию бойцов ЧПК «Вагнера», к нему подошел Тищенко, попытался отобрать (сломать) микрофон и оттеснил нардепа. Впоследствии представители монобольшинства заявили, что вопрос об исключении Тищенко из фракции «Слуга народа» может быть рассмотрен на заседании фракции.

Позже Лерос назвал Тищенко «извращенной обезьяной» и дилером героина, а «слуга» помолился и поставил свечу за здоровье коллеги.