Тищенком зацікавилося ДБР, Лерос подякував

https://racurs.ua/ua/n159976-tyschenkom-zacikavylosya-dbr-leros-podyakuvav-dokument.html

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Штовханина Миколи Тищенка і Гео Лероса матиме наслідки — через інцидент, який 9 вересня стався у парламенті між колишнім представником фракції монобільшості та скандальним нардепом-«слугою», їхній колега Ярослав Юрчишин написав заяву до Державного бюро розслідувань.

Подав до Держбюро розслідувань та Офісу генерального прокурора заяву про злочин, вчинений Тищенком… На мою думку, в діях Тищенка вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 346 Кримінального кодексу України — вчинення насильницьких дій у зв’язку із державною діяльністю народного депутата, — зазначив Юрчишин у Фейсбук.

Він також вбачає у поведінці Тищенка порушення ч. 1, ст. 351 ККУ (створення штучних перешкод у роботі депутата). Юрчишин нагадав, що дії «слуги» караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років та штрафом до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Український парламент — це місце для дискусій та представництва інтересів громадян України, а не для застосування насильства та знущання над парламентськими процедурами. Тепер Тищенком має зайнятися ДБР, — підсумував нардеп.

Проте політик висловив сумніви щодо незаангажованості генпрокурора Ірини Венедіктової, яка може «покривати» своїх колишніх однопартійців.

У відповідь Гео Лерос подякував Юрчишину.

Дякую, друже, — зазначив нардеп на власній Фейсбук-сторінці.

Нагадаємо, 9 вересня між Тищенком та Леросом у Верховній Раді сталася штовханина. Під час виступу з трибуни Лероса, який вимагав пояснень від президента Володимира Зеленського щодо провалу операції із затримання бійців ПВК «Вагнера», до нього підійшов Тищенко, спробував відібрати (зламати) мікрофон і відтіснив нардепа. Згодом представники монобільшості заявили, що питання про виключення Тищенка з фракції «Слуга народу» може бути розглянуте на засіданні фракції.

Пізніше Лерос назвав Тищенка «збоченою мавпою» й дилером героїну, а «слуга» помолився й поставив свічку за здоров’я колеги.