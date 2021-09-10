Фото: kyiv.comments.ua

https://racurs.ua/ua/n159975-avstriiec-mumifikuvav-tilo-materi-ta-zberigav-zarady-pensiyi.html

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Австрієць понад рік зберігав муміфіковане тіло покійної мати у підвалі. 89-річна жінка із західного Тіролі, яка мала деменцію, померла в червні 2021 року. Її 66-річний син поклав тіло жінки у свій підвал. Після цього він засипав його пакетами з льодом і обмотав бинтами, щоб замаскувати запах. Про це повідомляє BBC.

Весь цей час громадянин продовжував отримувати пенсійні виплати, які призначалися її матері. У поліції підрахували, що зловмисник міг отримати виплати в розмірі близько 50 тис. євро.

Підозрілу ситуацію помітила листоноша, яка попросила зустріч із жінкою. Коли син померлої відмовив їй цьому, то звернулася до правоохоронців. Ті увійшли в дім та виявили літо жінки.

За словами офіцера Гельмута Гуфлера, підозрюваний також засипав свою матір наповнювачем для котячого туалету й таким чином труп був муміфікований. Сам зловмисник вже зізнався у скоєному.

Нагадаємо, у США 40-річний інструктор з серфінгу з Каліфорнії жорстоко вбив двох своїх дітей. Поліцейським він сказав, що є послідовником теорії змови QAnon і ілюмінатів. Чоловік був впевнений, що його діти «виростуть монстрами, якщо їх не вбити»

Джерело: BBC