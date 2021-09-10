Фото: kyiv.comments.ua

https://racurs.ua/n159975-avstriec-mumificiroval-telo-materi-i-hranil-radi-pensii.html

Ракурс

Австриец более года хранил мумифицированное тело покойной матери в подвале. 89-летняя женщина из западного Тироля, которая имела деменцию, умерла в июне 2021 года. Ее 66-летний сын положил тело женщины в свой подвал. После этого он засыпал его пакетами со льдом и обмотал бинтами, чтобы замаскировать запах. Об этом сообщает BBC.

Все это время гражданин продолжал получать пенсионные выплаты, которые предназначались ее матери. В полиции подсчитали, что злоумышленник мог получить выплаты в размере около 50 тыс. евро.

Подозрительную ситуацию заметила почтальон, которая попросила встречу с женщиной. Когда сын умершей отказал ей в этом, то обратилась к правоохранителям. Те вошли в дом и обнаружили лето женщины.

По словам офицера Гельмута Гуфлера, подозреваемый также засыпал свою мать наполнителем для кошачьего туалета и таким образом труп был мумифицированный. Сам злоумышленник уже признался в содеянном.

Напомним, в США 40-летний инструктор по серфингу из Калифорнии жестоко убил двух своих детей. Полицейским он сказал, что является последователем теории заговора QAnon и иллюминатов. Мужчина был уверен, что его дети «вырастут монстрами, если их не убить»

Источник: BBC