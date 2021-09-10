Ученые назвали дополнительную пользу COVID-вакцинации

https://racurs.ua/n159978-uchenye-nazvali-dopolnitelnuu-polzu-covid-vakcinacii.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса положительно влияет на психическое здоровье.

Исследователи из США показали, что вакцинированные от коронавируса люди в дальнейшем испытывают меньше стресса, а их психическое состояние улучшается. Статья ученых опубликована в журнале PLOS ONE.

Участниками исследования специалистов из Университета Южной Калифорнии стали более 8 тыс. человек. Их просили заполнять опросники о психическом состоянии во время пандемии каждые две недели. Исследование проходило с марта 2020 по март 2021 года.

В результате выяснилось, что вероятность возникновения сильных негативных эмоций была на 15% меньше у тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Умеренно негативные эмоции вакцинированные чувствовали на 4% реже, чем те, кто избегал прививок.

При этом у женщин эти показатели были несколько выше, чем у мужчин.

Вывод ученых: если основываться на основе этих оценок, то в США снижение стресса после вакцинации ощутили более 1 млн человек.

Ранее исследователи показали, что мужчины и женщины по-разному переживают стресс, вызванный пандемией коронавируса. Не найдя рационального объяснения проблемы, мужчины чаще оказываются подверженными влиянию конспирологических теорий.

Вакцинация от коронавируса двумя дозами сокращает вероятность развития постковидного синдрома на 47%. К таким выводам пришли специалисты из Великобритании.

Источник: PLOS ONE