Санкции против России продлил ЕС. Фото: investory.news

https://racurs.ua/n159979-sankcii-protiv-rossii-prodlil-evrosouz-za-agressiu-protiv-ukrainy.html

Ракурс

Персональные санкции против России, которые были введены за агрессию против Украины, продлили еще на шесть месяцев.

Совет Европейского Союза в пятницу, 10 сентября, утвердил продление санкций до 15 марта 2022 года. Под ограничения попали лица, ответственные за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Подсанкционным гражданам и организациям ограничивают поездки, замораживают активы и запрещают предоставлять средства или другие экономические ресурсы. В списке — 177 физических лиц и 48 юридических лиц.

Отмечается, что решение о продлении ограничений было принято по письменной процедуре. Оно вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

Напомним, 8 сентября послы Европейского Союза продлили санкции против России за аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса. Дипломаты дали «зеленый свет» для пролонгации визовых запретов и замораживания активов еще на полгода для 177 человек и 48 компаний, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.