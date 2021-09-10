У Києві викрито осіб, які масово підробляли результати ПЛР-тестів, фото: Офіс генпрокурора

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У Києві викрили схему виготовлення і масового розповсюдження фальшивих результатів ПЛР-тестів на коронавірус, нібито виданих українськими та закордонними лабораторіями.

Відповідну схему налагодив зловмисник, який вступив у змову з представниками туристичних фірм. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За інформацією слідства, працівники турфірм в ході оформлення документів для виїзду за кордон в інші країни для відпочинку, пропонували клієнтам додаткову «послугу» — вже готові ПЛР-тести від нібито українських лабораторій для виїзду за кордон та ПЛР-тести від імені закордонних лабораторій для можливості в’їзду на територію України.

Також виготовлялися фальшиві медкартки про вакцинування осіб.

Зазначається, що щомісяця видавали близько тисячі таких довідок, вартість кожної становила від 450 до 850 грн залежно від рівня підробки. Виготовляли їх впродовж доби.

Ця схема існувала з осені 2020 року, при цьому жодних тестів клієнтам не проводили, — зазначає прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на оперативні дані.

Загалом «послугами» зловмисників скористалися понад 3,5 тис. осіб.

Відповідні правопорушення кваліфіковані за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу (підроблення документів, печаток, штампів та бланків). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді обмеженням або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта та місцем виготовлення підробок було вилучено:

підроблені довідки про результати ПЛР-тестів;

комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;

готові бланки та шаблони для виготовлення фальсифікованих довідок та медичних карток;

16 банківських карток, які використовували у протиправній діяльності особи;

незареєстрований газовий пістолет.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам схеми, встановлюються інші причетні особи та коло «клієнтів».

Ще одну схему підробки ПЛР-тестів нещодавно викрили на Харківщині, повідомляє прес-служба СБУ.

Підпільний «Covid-бізнес» приносив зловмисникам до 1 млн грн щомісяця.

Схему, яка, за даними слідства, існувала з початку 2020 року, організували працівники однієї з приватних лабораторій разом з представниками турагентства.

Туроператор пропонував громадянам, які планували виїхати за кордон або вже повернулися, «послугу», яка дозволяла не дотримуватись вимог встановленого строку самоізоляції.

Махінації зловмисників дозволяли вносити недостовірну інформацію у медичну систему ЕСОЗ, дані з якої потрапляли у додаток «Вдома», що знімало обмеження на самоізоляцію, — зазначають в СБУ.

Тривають слідчі дії, відкриті в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).