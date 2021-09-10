Можливість включення США в нормандський формат оцінив Волкер

Екс-спецпредставник США з питань України Курт Волкер. Фото: novynarnia.com

https://racurs.ua/ua/n159982-mojlyvist-vkluchennya-ssha-v-normandskyy-format-ocinyv-volker.html

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Сполучені Штати Америки не ставлять перед собою мету взяти участь в урегулюванні ситуації на Донбасі в форматі нормандського формату.

США й так відіграють велику дипломатичну роль в цьому питанні поза межами цього формату, тому їхня участь в нормандському форматі й не так важлива. Про це заявив американський дипломат та спецпредставник США з питань України в 2017—2019 роках Курт Волкер на форумі YES Brainstorming в Києві.

За словами американця, Сполучені Штати координують, проводять діалог, залучають до перемовин Німеччину, Канаду та інші країни. У Вашингтоні добре поінформовані щодо позиції західного світу й добре знають позицію Росії.

Практично не дуже важливо, наскільки ми беремо участь саме в нормандському форматі, — зазначив Волкер.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона планував долучити США до переговорів щодо Донбасу в рамках «нормандського формату». Представники України в ТКГ по Донбасу заявляли, що Зеленський запропонує Джо Байдену механізми долучення до переговорів щодо Донбасу. Повідомлялося, що США можуть долучитися до переговорів і в «мінському» форматі, і у «нормандському» форматі, або ж «це може бути якась нова структура».