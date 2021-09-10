Довибори у Раду. Фото: Рубрика

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Ракурс

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала шість кандидатів у народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради.

Заяви надійшли від партій «Слуга народу», «Народовладдя», «Нові обличчя» та «Національна платформа». Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК у п’ятницю, 10 вересня.

ЦВК зареєструвала кандидатами в народні депутати на проміжних виборах в ОВО № 184 від партій «Національна платформа» Катерину Одарченко, «Нові обличчя» — Андрія Помазана та «Народовладдя» — Ігоря Токовенка.

Кандидатами в народні депутати на виборах в ОВО № 197 зареєстровано від партій «Слуга народу» — Віталія Войцехівського, «Народовладдя» — Сергія Василенка та «Нові обличчя» — Наталію Степушенко.

Раніше у 197-му окрузі кандидатами у народні депутати було зареєстровано висуванця ВО «Свобода» Андрія Іллєнка, Української галицької партії — Богдана Панкевича та «Влади народу» — Антона Подчапка.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія призначила на неділю, 31 жовтня, проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).