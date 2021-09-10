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Ракурс
Карантин у Києві – у метро планують запровадження обмежень. Фото: Facebook

Карантин у Києві — у метро планують запровадження обмежень

10 вер 2021, 17:54
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У Києві метрополітен через карантин може працювати з обмеженнями на вхід. Такі правила діятимуть у пікові години.

За інформацією Київського метрополітену обмеження вводять, щоб уникнути скупчень людей на станціях.

Шановні пасажири! Карантинні заходи тривають. У пікові години метрополітен працює з обмеженнями на вхід. Це дозволяє зменшити скупчення всередині станцій. Будь ласка, дотримуйтесь маскового режиму і оплачуйте безконтактно, — йдеться в повідомленні.


Нагадаємо, карантин в Україні стане жорсткішим після затвердження юридичних змін до постанови про адаптивний карантин, які наразі перебувають на узгодженні в Міністерстві юстиції.

Контроль за дотриманням протиепідемічних заходів планують посилити. Поліція слідкуватиме за дотриманням маскового режиму, а також проводитиме рейди.

Джерело: Ракурс


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