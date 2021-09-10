Карантин у Києві — у метро планують запровадження обмеженьhttps://racurs.ua/ua/n159984-karantyn-u-kyievi-u-metro-planuut-zaprovadjennya-obmejen.htmlРакурс
У Києві метрополітен через карантин може працювати з обмеженнями на вхід. Такі правила діятимуть у пікові години.
За інформацією Київського метрополітену обмеження вводять, щоб уникнути скупчень людей на станціях.
Шановні пасажири! Карантинні заходи тривають. У пікові години метрополітен працює з обмеженнями на вхід. Це дозволяє зменшити скупчення всередині станцій. Будь ласка, дотримуйтесь маскового режиму і оплачуйте безконтактно, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, карантин в Україні стане жорсткішим після затвердження юридичних змін до постанови про адаптивний карантин, які наразі перебувають на узгодженні в Міністерстві юстиції.
Контроль за дотриманням протиепідемічних заходів планують посилити. Поліція слідкуватиме за дотриманням маскового режиму, а також проводитиме рейди.