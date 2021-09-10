Тайну космической пыли раскрыли ученые. Фото: LoveOpium.ru

https://racurs.ua/n159988-taynu-kosmicheskoy-pyli-raskryli-uchenye.html

Ракурс

Космос продолжают изучать ученые. Они смогли раскрыть тайну космической пыли благодаря спутнику Parker Solar Probe.

Космический аппарат смог приблизиться к Солнцу ближе, чем какой-либо другой аппарат в истории космических полетов. Об этом сообщает The Planetary Science Journal.

Каждый день он подвергался бомбардировке частицами пыли. Метеоры — микроскопические фрагменты, которые испаряются и оставляют пылающие следы в воздухе. Но если они сталкиваются с космонавтами, то могут пробить дыры в скафандрах или сделать еще что похуже.

Используя данные спутника, ученые выявили две разные популяции пыли в межпланетном облаке:

альфа-метеороиды — медленно приближающейся к Солнцу уже миллионы лет массы пыли;

бета-метеороиды — более крупные частицы, которые дробятся при столкновениях и впоследствии отталкиваются от Солнца давлением солнечного света.

Когда осколок становится маленьким, радиационное давление солнечного света становится достаточно сильным, чтобы унести его за пределы Солнечной системы. Также были обнаружены узкие потоки частиц, источниками которых потенциально являются кометы и астероиды.

Напомним, ранее астрофизики обнаружили две галактики, расположенные на расстоянии в приблизительно миллиард световых лет. Ученые зафиксировали необычное явление, которое получило название PKS 2130−538.

Источник: The Planetary Science Journal