Разумков повторно заразился коронавирусом. Фото: УП

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Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады, повторно заболел коронавирусом. Он будет находиться на самоизоляции и работать дистанционно.

Сейчас политик чувствует себя хорошо, явных симптомов заболевания у него не было. Об этом Разумков написал на своей странице в Facebook.

Он собирался присоединиться к Ялтинской европейской стратегии, а перед тем сделал тест на коронавирус, который оказался положительным.

Такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня, — написал Разумков.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заболел COVID-19 11 ноября 2020 года. Он работал из дома, находясь на самоизоляции. Выздоровел от коронавирусной болезни парламентарий 30 ноября.

А в декабре Разумков заявлял, что не будет вакцинироваться от коронавирусной болезни COVID-19, потому что уже перенес инфекцию, а потому имеет антитела. Однако председатель ВРУ уверял, что поддерживает вакцинацию для других людей.

Как известно, Центр общественного здоровья рекомендует вакцинироваться от коронавируса, независимо от того, болел человек или нет.