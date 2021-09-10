Усікновення голови Іоанна Предтечі – історія свята. Фото: novyny.live

https://racurs.ua/ua/n159992-usiknovennya-golovy-ioanna-predtechi-istoriya-svyata.html

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Усікновення голови Іоанна Предтечі 11 вересня згадують православні християни. Він був найближчим попередником Ісуса Христа, що передбачив прихід Спасителя.

Свято Усікновення входить до числа великих свят, але є скорботним днем. Віряни дотримуються суворого посту, відвідують богослужіння та звертаються до Іоанна Хрестителя з молитвами.

Відомо, що Іоанна Хрестителя ув’язнили в темницю за наказом царя Ірода за те, що святий викрив гріхи та злочини правителя Галілеї.

Цар Ірод спочатку не хотів вбивати великого пророка, бо боявся народного гніву, але дружина його брата обманом змусила правителя вбити в’язня. Це сталося на бенкеті, коли Саломея танцювала для Ірода.

Танець так сподобався йому, що він пообіцяв виконати будь-яке її бажання. Саломея попросила принести їй голову Іоанна. Ірод, як і обіцяв, виконав її прохання і вбив в’язня. Так пророк прийняв мученицьку смерть.

У вівторок, 11 вересня 2001 року, нападники-смертники захопили американські пасажирські літаки та врізалися у два хмарочоси Нью-Йорка, вбивши тисячі людей. Цей напад залишається однією з найтравматичніших подій століття не тільки для американців, а й для всього світу.

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