Христина Пізанська. Фото: Гугл

https://racurs.ua/ua/n159993-hrystyna-pizanska-hto-vona-i-chomu-google-prysvyatyv-yiy-dudl-foto-video.html

Ракурс

Христина Пізанська стала героїнею нового дудлу від Google (Гугл) сьогодні, 11 вересня. У цей день 657 років тому народилася ця італійка, яка стала першою письменницею-феміністкою, поетесою та філософом.

Вона мешкала при дворі французьких королів на межі XIV — XV століть. Відповідний дудл з’явився на головній сторінці пошуковика.

Її, зокрема, вважають першою жінкою в Європі, яка заробляла на життя професійним письменництвом. Христина Пізанська народилася у Венеціанській Республіці в 1364 році, однак більшу частину свого життя вона мешкала у Франції. ЇЇ дитинство проходило в бібліотеках короля Карла V, у якого її батько був придворним астрологом.

Першими творами письменниці стали романтичні балади — вона видала їх в 1393 році. Після виходу балад творчість Христини Пізанської знайшла шанувальників та покровителів (зокрема й короля Карла VI). Загалом вона опублікувала 10 томів поезії.

Христина Пізанська відіграла визначну роль в одному з перших середньовічних літературних дискурсів, відомому як «Романтика троянд». Письменниця засудила негативне та зневажливе ставлення до жінок.

Уже в 1405 році вона написала «Книгу про Град Жіночий», яка фактично є провісницею сучасного фемінізму. У творі Христина Пізанська зображала жінок мудрими лідерами, чим сміливо кинула виклик жінконенависництву і принизливим кліше щодо жіноцтва, поширеним у культурі Середньовіччя.