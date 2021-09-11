Український військовий загинув на Донбасі, троє поранені

Військовий. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n159994-ukrayinskyy-viyskovyy-zagynuv-na-donbasi-troie-poraneni.html

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Війна на Донбасі триває та забирає життя українських військовослужбовців. 11 вересня було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню бойовиками.

Унаслідок ворожого вогню один український воїн загинув — він дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям. Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил (ООС).

Ще троє військовослужбовців дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги їх ушпиталили. Стан їхнього здоров’я оцінюють як середньої тяжкості.

Зокрема, у районі Новогнатівки проросійські найманці застосували заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм. Поблизу Золотого-4 російсько-окупаційні війська вели вогонь із ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

10 вересня було зафіксовано вісім порушень режиму «тиші» на Донбасі. У районі Попасної бойовики стріляли з автоматичних станкових гранатометів та мінометів 120 калібру, біля Золотого-4 — з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Широкиного та Водяного ворог застосував гранатомети різних систем.

На обстріли бойовиків українські військові відкривали вогонь у відповідь. Зокрема, на Луганщині та Донеччині пролетіли два ворожі безпілотники типу «ОРЛАН-10» з перетином лінії розмежування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що від вибуху гранати загинув ветеран АТО. Інцидент стався ввечері 31 серпня в Калуші.