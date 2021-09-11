Обстріли на Донбасі. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n160013-viyna-na-donbasi-odyn-zagyblyy-i-10-poranenyh-biyciv-zsu-z-pochatku-doby.html

Ракурс

Бойові дії на Донбасі не припиняються, попри домовленості про режим тиші.

Найманці Кремля сьогодні, 11 вересня, вже 10 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожого обстрілу один український військовий загинув, ще 10 дістали поранення. Зокрема, ворог гатив із артилерії калібром 122 мм в районі населених пунктів Новогнатівка та Верньоторецьке. Про це повідомив прес-центр штабу ООС.

Біля Золотого-4 позиції бійців ЗСУ обстріляли з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї, а біля Старогнатівки та Талаківки вівся вогонь із станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, російські бойовики за допомогою дрона скинули міни калібру 82 мм в районі населеного пункту Нью-Йорк. Ще два ворожих БПЛА перетнули лінію розмежування.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець дістав поранення несумісне з життям. Восьмеро бійців дістали вогнепальні осколкові поранення, а ще двоє — бойові травмування. Стан трьох поранених медики оцінюють як середньої тяжкості, а стан інших задовільний.

В штабі ООС наголосили, що на обстріли бойовиків українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, 9 вересня на Донбасі було зафіксовано 12 обстрілів. Внаслідок бойових дій поранення дістали двоє українських військових, яких госпіталізували. Стан одного з поранених був тяжкий, іншого — задовільний.