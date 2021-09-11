Теракт 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку. Фото: GETTY IMAGES

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Ракурс

Церемонія вшанування пам’яті загиблих через теракти 11 вересня 2001 року триває в Нью-Йорку в суботу.

Захід розпочався о 8.46 за місцевим часом. Саме тоді перший викрадений терористами літак протаранив північну вежу Всесвітнього торговельного центру. Під час церемонії зачитують імена жертв. У заходах в Нью-Йорку участь візьме участь чинний президент США Джо Байден, а також попередні американські президенти — Барак Обама й Білл Клінтон разом зі своїми дружинами. Джордж Буш-молодший і Лора Буш відвідають церемонію в Шансквіллі. До заходів у Пенсильванії приєднається також віце-президент США Камала Гарріс та її чоловік Даг Емхофф. Транслюють церемонію українські та американські ЗМІ.

Байден разом із дружиною сьогодні відвідають три місця терактів: Нью-Йорк, Пентагон в Арлінгтоні, штат Вірджинія, та Шанксвілл у Пенсильванії.

Як відомо, 11 вересня 2001 року чотири групи терористичної організації «Аль-Каїда» захопили чотири пасажирські авіалайнери. Два літаки вони направили у вежі Всесвітнього торгового центру в південній частині Манхеттену в Нью-Йорку. Внаслідок ударів вежі обвалилися й зруйнували прилеглі будівлі. Третій літак врізався у будівлю Пентагону. Четвертий авіалайнер пасажири і екіпаж спробували відбити у терористів. Повітряна машина впала у полі в штаті Пенсільванія. Всього внаслідок терактів, що сталися 11 вересня, загинули 2 тис. 977 осіб.

Нагадаємо, президент США Джо Байден під час вшанування пам’яті загиблих у теракті заявив, що теракти пробудили і негативні людські якості, зокрема, страху й ворожості до американців мусульманської віри загалом. Він наголосив, що американці не повинні дозволити розділити себе.