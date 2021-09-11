Байден. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/ua/n160002-ne-dozvolyayte-sebe-rozdilyty-bayden-vystupyv-do-rokovyn-teraktiv-11-veresnya.html

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Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки (США), вшанував пам’ять загиблих 20 років тому в теракті 11 вересня 2001 року — наймасштабнішому в історії США.

Президент США згадав 2 тис. 977 загиблих у теракті. Про це повідомляє «Європейська правда».

Ми бачили героїзм всюди, там, де цього чекали та не чекали. І ми бачили щось досить рідкісне — справжнє відчуття національної єдності… У битві за душу Америки, єдність — це наша найбільша сила. Це не означає, що ми маємо вірити у щось одне — це про те, що ми повинні мати фундаментальну повагу й віру одне в одного та в цю націю, — заявив Байден.

Американський лідер заявив, що теракти пробудили і негативні людські якості, зокрема, страху й ворожості до американців мусульманської віри загалом. Він наголосив, що американці не повинні дозволити розділити себе.

Як відомо, 11 вересня 2001 року чотири літаки, захоплені терористами-смертниками «Аль-Каїди», врізалися у хмарочоси Світового торгового центру. Тоді один літак впав на Пентагон і четвертий не долетів до Вашингтона і розбився у полі в Пенсильванії.

Джерело: Європейська правда