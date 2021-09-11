Блокування смартфона. Фото: XDA

https://racurs.ua/ua/n160001-smartfony-xiaomi-ne-pracuut-v-okupovanomu-krymu-foto.html

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У Криму блокують смартфони китайського виробника Xiaomi через західні санкції.

Мова йде по окупований Крим, а також Кубу, Іран, Сирію, Північну Корею та Судан. Про це інформує XDA-developers.

Як повідомляється, експортна політика Xiaomi забороняє продаж смартфонів у згаданих вище регіонах. Xiaomi у такий спосіб почала боротьбу з нелегально ввезеною продукцією.

Користувачі смартфонів публікують у соцмережах повідомлення про те, що на екранах їхніх смартфонів з’являється попередження «політика Xiaomi не дозволяє продаж або надання продукту на вказаній території». Однак зараз відключені не всі користувачі на вказаних територіях, а лише їхня частина. Після кількох днів використання користувачі в цих регіонах втрачають доступ до своїх телефонів.

Джерело: XDA-developers