Вакцину проти коронавірусу для дітей розробили науковці

Вакцинація. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160000-vakcynu-proty-koronavirusu-dlya-ditey-rozrobyly-naukovci.html

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Вакцинація проти коронавірусу стане доступною і для дітей. Німецька біотехнологічна компанія BioNTech готується до подання заявки на схвалення вакцини проти коронавірусу для дітей від 5 до 11 років.

Вакцина є копією звичайного препарату для дорослих, але для щеплення буде використовуватися менша доза препарату. Про це повідомили засновники BioNTech Угур Шахін та Езлем Тюреджі в інтерв’ю Der Spiegel.

Уже в найближчі кілька тижнів компанія має представити результати дослідження щодо вакцинації дітей віком від 5 до 11 років та подати заявку на затвердження вакцини для цієї вікової групи. Наразі ці дані ще збирають, а пізніше перейдуть до даних щодо дітей від шести місяців.

Втім, у BioNTech зазначають, що не знають, коли може початися загальна вакцинація дітей, адже для цього треба рішення медичних регуляторів. У травні цей препарат схвалили регулятори в США та ЄС для підлітків від 12 до 15 років. Крім того, наприкінці липня в Ізраїлі дозволили щеплення вакциною від Pfizer дітей від 5 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу проходитиме разом із вакцинацією проти грипу. Американський виробник вакцин Moderna заявив, що розробляє однодозову вакцину, яка поєднає в собі бустерну дозу проти COVID-19 і укол проти грипу.

Джерело: Der Spiegel