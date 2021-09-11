Вакцину от коронавируса для детей разработали ученые

Вакцинация. Фото: istock

https://racurs.ua/n160000-vakcinu-ot-koronavirusa-dlya-detey-razrabotali-uchenye.html

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Вакцинация против коронавируса станет доступной и для детей. Немецкая биотехнологическая компания BioNTech готовится к подаче заявки на одобрение вакцины против коронавируса для детей от 5 до 11 лет.

Вакцина является копией обычного препарата для взрослых, но для прививки будет использоваться меньшая доза препарата. Об этом сообщили основатели BioNTech Угур Шахин и Езлем Тюреджи в интервью Der Spiegel.

Уже в ближайшие несколько недель компания должна представить результаты исследования вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет и подать заявку на утверждение вакцины для этой возрастной группы. Пока эти данные еще собирают, а потом перейдут к данным в отношении детей от шести месяцев.

Впрочем, в BioNTech отмечают, что не знают, когда может начаться всеобщая вакцинация детей, ведь для этого необходимо решение медицинских регуляторов. В мае этот препарат одобрили регуляторы в США и ЕС для подростков от 12 до 15 лет. Кроме того, в конце июля в Израиле позволили прививать вакциной от Pfizer детей от 5 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса будет проходить вместе с вакцинацией против гриппа. Американский производитель вакцин Moderna заявил, что разрабатывает однократной вакцину, которая соединит в себе бустерную дозу от COVID-19 и укол против гриппа.

Источник: Der Spiegel