«Нормандский формат» хотят пополнить США

Нормандский формат. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n159999-normandskiy-format-hotyat-popolnit-ssha.html

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Соединенные Штаты Америки (США) готовы присоединиться к переговорам по ситуации на Донбассе в «нормандском формате», а также вне его.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на конференции YES Brainstorming в Киеве.

Что мы сказали Украине, России, европейцам — это то, что мы готовы повторно участвовать в любом виде — или в нормандском формате, или снова в параллельной поддержке, если наша сторона увидит способ, которым мы сможем помочь, — отметила Нуланд.



Она также напомнила о недавней встрече советников президентов Украины и России, а также советников президентов Франции и Германии. По ее словам, США будут рады помочь, если этот формат переговоров «оживет».

Напомним, ранее мы сообщали, что «нормандский формат» переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе планирует модернизировать президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер предлагает создать новый формат переговоров, который объединят с нормандским.