«Нормандський формат» хочуть поповнити США

Нормандський формат. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n159999-normandskyy-format-hochut-popovnyty-ssha.html

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Сполучені Штати Америки (США) готові долучитися до переговорів щодо ситуації на Донбасі в «нормандському форматі», а також поза ним.

Про це заявила заступниця держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд на конференції YES Brainstorming у Києві.

Що ми сказали Україні, Росії, європейцям — це те, що ми готові повторно брати участь у будь-якому вигляді — чи в нормандському форматі, чи знову в паралельній підтримці, якщо наша сторона побачить спосіб, яким ми зможемо допомогти, — зазначила Нуланд.



Вона також нагадала про нещодавню зустріч радників президентів України та Росії, а також радників президентів Франції та Німеччини. За її словами, США будуть раді допомогти, якщо цей формат переговорів «оживе».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «нормандський формат» переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі планує модернізувати президент України Володимир Зеленський. Український лідер пропонує створити новий формат переговорів, який об'єднають із нормандським.