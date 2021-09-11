Україна запустить власний супутник на ракеті Ілона Маска

Супутник. Фото: ЕП

https://racurs.ua/ua/n159998-ukrayina-zapustyt-vlasnyy-suputnyk-na-raketi-ilona-maska.html

Ракурс

Український супутник дистанційного зондування Землі відправлять за допомогою ракети компанії Ілона Маска SpaceX. Супутник «Січ-2−30» запустять на орбіту вже в грудні.

Космічний апарат призначений для отримання знімків поверхні Землі в оптичному і інфрачервоному випромінюванні. Про це повідомляє Defense Express.

Зазначається, що робота над супутником йде відповідно до раніше затвердженого графіка. У серпні в Інституті технічних проблем магнетизму Національної академії наук України були завершені кваліфікаційні випробування макета космічного апарату з моделлю адаптера корисного навантаження і макетом системи відділення від носія.

Запуск «Січ-2−30» запланований на грудень. Резервний термін — січень 2022 року. Розробником супутника виступило КБ «Південне», виробником — «Південмаш». Час активного існування супутника — п’ять років. Вартість запуску «Січ-2−30» американською ракетою Falcon 9 становить 1,9 млн доларів. Космічний апарат повинен стати першим національним супутником.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що SpaceX, американська компанія Ілона Маска, спільно з канадським стартапом Geometric Energy Corporation запланували запустити в космос супутник для трансляції реклами.

Джерело: Defense Express