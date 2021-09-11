Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Держдеп. Фото: Главком

США виступатимуть проти «Північному потоку-2» — Держдеп

11 вер 2021, 10:04
999

Сполучені Штати Америки (США) готові протидіяти російському газогону «Північний потік-2», оскільки це геополітичний проект Росії, спрямований на підрив енергетичної безпеки Європи.

Про це заявила офіційна представниця Держдепу США Джаліна Портер, передає прес-служба відомства.

Ми вже говорили це і продовжуватимемо повторювати: ми вважаємо, що це погана угода, і продовжуємо виступати проти цього газопроводу як російського геополітичного проекту, — розповіли в Держдепі.


На думку США, будівництво газогону «Північний потік-2» шкодить значній частині євроатлантичної спільноти.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що будівництво російського газогону «Північний потіку-2» повністю завершили. У п’ятницю, 10 вересня, на ранковій оперативній нараді в ПАТ «Газпром» голова правління Олексій Міллер повідомив, що станом на 8.45 за московським часом будівництво газопроводу повністю завершене.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів