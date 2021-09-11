Держдеп. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n159997-ssha-vystupatymut-proty-pivnichnomu-potoku-2-derjdep.html

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Сполучені Штати Америки (США) готові протидіяти російському газогону «Північний потік-2», оскільки це геополітичний проект Росії, спрямований на підрив енергетичної безпеки Європи.

Про це заявила офіційна представниця Держдепу США Джаліна Портер, передає прес-служба відомства.

Ми вже говорили це і продовжуватимемо повторювати: ми вважаємо, що це погана угода, і продовжуємо виступати проти цього газопроводу як російського геополітичного проекту, — розповіли в Держдепі.



На думку США, будівництво газогону «Північний потік-2» шкодить значній частині євроатлантичної спільноти.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що будівництво російського газогону «Північний потіку-2» повністю завершили. У п’ятницю, 10 вересня, на ранковій оперативній нараді в ПАТ «Газпром» голова правління Олексій Міллер повідомив, що станом на 8.45 за московським часом будівництво газопроводу повністю завершене.