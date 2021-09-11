Вибори мера. Фото: РБК Україна

https://racurs.ua/ua/n159996-vybory-mera-v-harkovi-startuvaly-dokument.html

Ракурс

Вибори мера в Харкові почалися 11 вересня. Харківська міська виборча комісія ухвалила постанову про початок позачергових виборів Харківського міського голови, які було призначено через смерть Геннадія Кернеса.

Наразі відомо лише про одного учасника виборчих перегонів. Відповідний документ опублікувала Харківська міська рада.

Оголосити з 11 вересня 2021 року початок виборчого процесу позачергових виборів Харківського міського голови Харківського району Харківської області, призначених на 31 жовтня 2021 року, — йдеться в документі.

Як відомо, 30 серпня секретар Харківської міськради Ігор Терехов підписав розпорядження про проведення позачергових виборів Харківського міського голови, які відбудуться 31 жовтня. Результати виборів мають бути встановлені до 12 листопада включно.

За результатом переговорів на зустрічі представників партій «Національний корпус», «Правий сектор», «Європейська Солідарність», «Демократична Сокира», «Блок Світличної «Разом!», «Акцент», «Голос» єдиним кандидатом від проукраїнських сил обрали 25-річного лідера Харківської обласної організації партії «Національний корпус"Костянтина Немічева. Інших учасників виборчих перегонів поки не оголошено.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що політична партія «Слуга народу» вирішила не висувати свого кандидата на виборах міського голови Харкова. У провладній політичній силі визнали, що не мають сильного кандидата.