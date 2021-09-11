Выборы мера. Фото: РБК Украина

https://racurs.ua/n159996-vybory-mera-v-harkove-startovali-dokument.html

Ракурс

Выборы мэра в Харькове начались 11 сентября. Харьковская городская избирательная комиссия приняла постановление о начале внеочередных выборов Харьковского городского головы, которые были назначены из-за смерти Геннадия Кернеса.

Известно лишь об одном участнике избирательной гонки. Соответствующий документ опубликовал Харьковский городской совет.

Объявить с 11 сентября 2021 года начало избирательного процесса внеочередных выборов Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области, назначенных на 31 октября 2021 года, — говорится в документе.

Как известно, 30 августа секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов подписал распоряжение о проведении внеочередных выборов Харьковского городского головы, которые состоятся 31 октября. Результаты выборов должны быть установлены до 12 ноября включительно.

По результатам переговоров на встрече представителей партий «Национальный корпус», «Правый сектор», «Европейская Солидарность», «Демократическая Сокира», «Блок Светличной «Вместе!», «Акцент», «Голос» единым кандидатом от проукраинских сил избрали 25-летнего лидера Харьковской областной организации партии «Национальный корпус» Константина Немичева. Других участников избирательной гонки пока не объявлено.

Напомним, ранее мы сообщали, что политическая партия «Слуга народа» решила не выдвигать своего кандидата на выборах городского головы Харькова. В провластной политической силе признали, что не имеют сильного кандидата.