Коронавирус в Украине. Фото: Коронавирус в регионах

https://racurs.ua/n159995-koronavirus-vernulsya-pochti-4-tys-bolnyh-za-sutki-infografika.html

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Коронавирус в Украине снова набирает обороты, несмотря на активную кампанию по вакцинации. За прошедшие сутки, 10 сентября, вирус был обнаружен в 3 тыс. 869 граждан. В больницы попали 1 тыс. 102 инфицированных.

Умерли от болезни 69 украинцев. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (379 новых больных), Киеве (370 заражений), Харьковской области (341 случай), Днепропетровской области (278 заражений), Черновицкой области (251 заболевший).

Прививку от коронавируса за минувшие сутки получили 183 тыс. 527 человек. Одну дозу получили 71 тыс. 388 человек, полностью иммунизированы — 112 тыс. 139 человек. Это новый рекорд вакцинации.

Напомним, ранее мы сообщали, что контроль за соблюдением масочного режима в Украине будут осуществлять полицейские. Министерство здравоохранения планирует проводить совместные рейды с Национальной полицией, поскольку украинцы часто не соблюдают противоэпидемические требования.