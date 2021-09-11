Коронавірус в Україні. Фото: Коронавірус в регіонах

https://racurs.ua/ua/n159995-koronavirus-povernuvsya-mayje-4-tys-hvoryh-za-dobu-infografika.html

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Коронавірус в Україні знову набирає обертів, попри активну вакцинальну кампанію. За минулу добу, 10 вересня, вірус виявили у 3 тис. 869 громадян. До лікарень потрапили 1 тис. 102 інфікованих.

Померли від хвороби 69 українців. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області (379 нових хворих), Києві (370 заражень), Харківській області (341 випадок), Дніпропетровській області (278 інфікувань), Чернівецькій області (251 захворілий).

Щеплення від коронавірусу за минулу добу дістали 183 тис. 527 людей. Одну дозу отримали 71 тис. 388 людей, повністю імунізовані — 112 тис. 139 людей. Це новий рекорд вакцинації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що контроль за дотриманням маскового режиму в Україні здійснюватимуть поліцейські. Міністерство охорони здоров’я планує проводити спільні рейди із Національною поліцією, оскільки українці часто не дотримуються протиепідемічних вимог.