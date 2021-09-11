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Северный поток. Фото: Главком

США будут выступать против «Северного потока-2» — Госдеп

11 сен 2021, 10:04
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Соединенные Штаты Америки (США) готовы противодействовать российскому газопроводу «Северный поток-2», поскольку это геополитический проект России, направленный на подрыв энергетической безопасности Европы.

Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Джалина Портер, передает пресс-служба ведомства.

Мы уже говорили это и продолжим повторять: мы считаем, что это плохая сделка, и продолжаем выступать против этого газопровода как российского геополитического проекта, — рассказали в Госдепе.


По мнению США, строительство газопровода «Северный поток-2» вредит значительной части евроатлантического сообщества.

Напомним, ранее мы сообщали, что строительство российского газопровода «Северный поток-2» полностью завершили. В пятницу, 10 сентября, на утреннем оперативном совещании в ОАО «Газпром» глава правления Алексей Миллер сообщил, что в 8.45 по Москве строительство газопровода полностью завершено.

Источник: Ракурс


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