Северный поток. Фото: Главком

https://racurs.ua/n159997-ssha-budut-vystupat-protiv-severnogo-potoka-2-gosdep.html

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Соединенные Штаты Америки (США) готовы противодействовать российскому газопроводу «Северный поток-2», поскольку это геополитический проект России, направленный на подрыв энергетической безопасности Европы.

Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Джалина Портер, передает пресс-служба ведомства.

Мы уже говорили это и продолжим повторять: мы считаем, что это плохая сделка, и продолжаем выступать против этого газопровода как российского геополитического проекта, — рассказали в Госдепе.



По мнению США, строительство газопровода «Северный поток-2» вредит значительной части евроатлантического сообщества.

Напомним, ранее мы сообщали, что строительство российского газопровода «Северный поток-2» полностью завершили. В пятницу, 10 сентября, на утреннем оперативном совещании в ОАО «Газпром» глава правления Алексей Миллер сообщил, что в 8.45 по Москве строительство газопровода полностью завершено.