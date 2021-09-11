Украина запустит собственный спутник на ракете Илона Маска

Спутник. Фото: ЕП

https://racurs.ua/n159998-ukraina-zapustit-sobstvennyy-sputnik-na-rakete-ilona-maska.html

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Украинский спутник дистанционного зондирования Земли отправят при помощи ракеты компании Илона Маска SpaceX. Спутник «Січ-2−30» запустят на орбиту уже в декабре.

Космический аппарат предназначен для получения снимков поверхности Земли в оптическом и инфракрасном излучении. Об этом сообщает Defense Express.

Отмечается, что работа над спутником идет в соответствии с ранее утвержденным графиком. В августе в Институте технических проблем магнетизма Национальной академии наук Украины были завершены квалификационные испытания макета космического аппарата с моделью адаптера полезной нагрузки и макетом системы отделения от носителя.

Запуск «Січ-2−30» намечен на декабрь. Резервный срок — январь 2022 года. Разработчиком спутника выступило КБ «Южное», производителем — «Южмаш». Время активного существования спутника — пять лет. Стоимость запуска «Січ-2−30» американской ракетой Falcon 9 составляет 1,9 млн долларов. Космический аппарат должен стать первым национальным спутником.

Напомним, ранее мы сообщали, что SpaceX, американская компания Илона Маска, совместно с канадским стартапом Geometric Energy Corporation, запланировали запустить в космос спутник для трансляции рекламы.

Источник: Defense Express