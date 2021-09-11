Блокировка смартфона. Фото: XDA

https://racurs.ua/n160001-smartfony-xiaomi-ne-rabotaut-v-okkupirovannom-krymu-foto.html

Ракурс

В Крыму блокируют смартфоны китайского производителя Xiaomi из-за западных санкций.

Речь идет об оккупированном Крыму, а также Кубе, Иране, Сирии, Северной Корее и Судане. Об этом информирует XDA-developers.

Как сообщается, экспортная политика Xiaomi запрещает продажу смартфонов в упомянутых выше регионах. Xiaomi начала борьбу с нелегально ввезенной продукцией.

Пользователи смартфонов публикуют в соцсетях сообщения, что на экранах их смартфонов появляется предупреждение «политика Xiaomi не позволяет продажу или предоставление продукта на указанной территории». Однако сейчас отключены не все пользователи на указанных территориях, а только их часть. После нескольких дней использования пользователи в этих регионах теряют доступ к своим телефонам.

Источник: XDA-developers