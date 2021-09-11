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Блокировка смартфона. Фото: XDA

Смартфоны Xiaomi не работают в оккупированном Крыму (ФОТО)

11 сен 2021, 12:13
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В Крыму блокируют смартфоны китайского производителя Xiaomi из-за западных санкций.

Речь идет об оккупированном Крыму, а также Кубе, Иране, Сирии, Северной Корее и Судане. Об этом информирует XDA-developers.

Блокировка смартфона. Фото: XDAКак сообщается, экспортная политика Xiaomi запрещает продажу смартфонов в упомянутых выше регионах. Xiaomi начала борьбу с нелегально ввезенной продукцией.


Пользователи смартфонов публикуют в соцсетях сообщения, что на экранах их смартфонов появляется предупреждение «политика Xiaomi не позволяет продажу или предоставление продукта на указанной территории». Однако сейчас отключены не все пользователи на указанных территориях, а только их часть. После нескольких дней использования пользователи в этих регионах теряют доступ к своим телефонам.

Источник: XDA-developers

Источник: Ракурс


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