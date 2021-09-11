Байден. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/n160002-ne-pozvolyayte-sebya-razdelit-bayden-vystupil-k-godovschine-teraktov-11-sentyabrya.html

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Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки (США), почтил память погибших 20 лет назад в теракте 11 сентября 2001 — самом масштабном в истории США.

Президент США упомянул 2 тыс. 977 погибших в теракте. Об этом сообщает «Европейская правда».

Мы видели героизм везде, там, где этого ждали и не ждали. И мы видели нечто достаточно редкое — настоящее чувство национального единства… В битве за душу Америки, единство — это наша величайшая сила. Это не значит, что мы должны верить в то одно — это о том, что мы должны иметь фундаментальное уважение и веру друг в друга и в эту нацию, — заявил Байден.

Американский лидер заявил, что теракты пробудили и отрицательные человеческие качества, в частности, страх и враждебность к американцам мусульманской веры в целом. Он отметил, что американцы не должны позволить разделить себя.

Как известно, 11 сентября 2001 года четыре самолета, захваченные террористами-смертниками «Аль-Каиды», врезались в небоскребы Всемирного торгового центра. Тогда один самолет упал на Пентагон и четвертый не долетел до Вашингтона и разбился в поле в Пенсильвании.

Источник: Европейская правда