Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Фото: GETTY IMAGES

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Ракурс

Церемония чествования памяти погибших из-за терактов 11 сентября 2001 года продолжается в Нью-Йорке в субботу.

Мероприятие началось в 8.46 по местному времени. Именно тогда первый угнанный террористами самолет протаранил северную башню Всемирного торгового центра. Во время церемонии зачитывают имена жертв. В мероприятиях в Нью-Йорке участие примет участие действующий президент США Джо Байден, а также предыдущие американские президенты — Барак Обама и Билл Клинтон вместе со своими женами. Джордж Буш-младший и Лора Буш посетят церемонию в Шансквилле. К мероприятиям в Пенсильвании присоединится также вице-президент США Камала Гаррис и ее муж Даг Эмхофф. Транслируют церемонию украинские и американские СМИ.

Байден вместе с женой сегодня посетят три места терактов: Нью-Йорк, Пентагон в Арлингтоне, штат Вирджиния, и Шанксвилл в Пенсильвании.

Как известно, 11 сентября 2001 года четыре группы террористической организации «Аль-Каида» захватили четыре пассажирских авиалайнера. Два самолета они направили в башни Всемирного торгового центра в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. В результате ударов башни обрушились и разрушили близлежащие здания. Третий самолет врезался в здание Пентагона. Четвертый авиалайнер пассажиры и экипаж попытались отбить у террористов. Воздушная машина упала в поле в штате Пенсильвания. Всего в результате терактов, произошедших 11 сентября, погибли 2 тыс. 977 человек.

Напомним, президент США Джо Байден во время чествования памяти погибших в теракте заявил, что теракты пробудили и негативные человеческие качества, в частности, страха и враждебности к американцам мусульманской веры в целом. Он подчеркнул, что американцы не должны позволить разделить себя.