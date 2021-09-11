День нефтяника Украины отмечают 12 сентября. Фото: pplus.in.u

https://racurs.ua/n160018-12-sentyabrya-otmechaut-den-neftyanika-ukrainy-i-den-tankista.html

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12 сентября по народному календарю — праздник Александра Сытника. Этот день получил название из-за того, что 12 сентября обычно устраивали шумные сытные застолья и угощали гостей лакомствами.

Существовал и специальный обряд на Сытника. Чтобы следующий год был плодородным, нужно было сплести в одну косу ячменные, льняные и овсяные стебли.

Что нельзя делать 12 сентября:

нельзя сушить постель, перины и подушки;

нельзя пересчитывать мелочь до полудня;

нельзя ругаться, ссориться с кем-то.

В Украине 12 сентября отмечают День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Украины. Особенно уважают эту профессию на севере и востоке Украины, где много добывающих предприятий. Добыча нефти в Украине ведется с XVIII в., а наибольшее развитие нефтяная и газовая промышленность получили в Донецкой и Днепропетровской областях, а также в Причерноморье.

Традиционно ежегодно во второе воскресенье сентября отмечают в Украине День танкиста. В украинском законодательстве «День танкистов» установлен указом президента Украины от 29 августа 1997 года.

12 сентября празднуют День города Днепр, празднование проводится с 70-х годов XX века, а в 2001 году приняли устав города, которым утвердили официальную дату проведения праздника — второе воскресенье сентября.

В мире 12 сентября отмечают День «Обними свою охотничью собаку», День видеоигр и Международный день журавля.

12 сентября в истории:

1898 год — в Киеве открыли Киевский политехнический институт.

1937 год — НКВД СССР начал широкомасштабную операцию по «ликвидации криминальных элементов».

1944 год — на территорию Германии вступили первые американские войска.

1958 год — в компании Texas Instruments создали первую микросхему.

Напомним, 24 августа президент Владимир Зеленский подписал указ о начале еще одного государственного праздника. С 2022 года в Украине начнут отмечать День украинской государственности.