День нафтовика України відзначають 12 вересня. Фото: pplus.in.u

https://racurs.ua/ua/n160018-12-veresnya-vidznachaut-den-naftovyka-ukrayiny-ta-den-tankista.html

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12 вересня за народним календарем — свято Олександра Ситника. Цей день отримав назву через те, що 12 вересня зазвичай влаштовували гучні ситні застілля й пригощали гостей ласощами.

Існував і спеціальний обряд на Ситника. Щоб наступний рік був родючим, потрібно було сплести в одну косу ячмінні, лляні й вівсяні стебла.

Що не можна робити 12 вересня:

не можна сушити постіль, перини та подушки;

не можна перераховувати дрібні гроші до полудня;

не можна лаятися, сваритись з кимось.

В Україні 12 вересня відзначають День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України. Особливо шанують цю професію на півночі та сході України, де багато видобувних підприємств. Видобуток нафти в Україні ведеться з XVIII ст., а найбільший розвиток нафтова і газова промисловість отримали в Донецькій і Дніпропетровській областях, а також у Причорномор’ї.

Традиційно щорічно в другу неділю вересня відзначають в Україні День танкіста. В українському законодавстві «День танкістів» встановлено указом президента України від 29 серпня 1997 року.

12 вересня святкують День міста Дніпро, святкування проводиться з 70-х років XX ст., а в 2001 році прийняли статут міста, яким затвердили офіційну дату проведення свята — друга неділя вересня.

У світі 12 вересня відзначають День «Обійми свою мисливську собаку», День відеоігор та Міжнародний день журавля.

12 вересня в історії:

1898 рік — у Києві відкрили Київський політехнічний інститут.

1937 рік — НКВС СРСР почав широкомасштабну операцію з «ліквідації кримінальних елементів».

1944 рік — на територію Німеччини вступили перші американські війська.

1958 рік — в компанії Texas Instruments створили першу мікросхему.

Нагадаємо, 24 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про започаткування ще одного державного свята. З 2022 року в Україні почнуть відзначати День української державності.