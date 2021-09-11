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День нафтовика України відзначають 12 вересня. Фото: pplus.in.u
12 вересня відзначають День нафтовика України та День танкістаhttps://racurs.ua/ua/n160018-12-veresnya-vidznachaut-den-naftovyka-ukrayiny-ta-den-tankista.htmlРакурс
12 вересня за народним календарем — свято Олександра Ситника. Цей день отримав назву через те, що 12 вересня зазвичай влаштовували гучні ситні застілля й пригощали гостей ласощами.
Існував і спеціальний обряд на Ситника. Щоб наступний рік був родючим, потрібно було сплести в одну косу ячмінні, лляні й вівсяні стебла.
Що не можна робити 12 вересня:
- не можна сушити постіль, перини та подушки;
- не можна перераховувати дрібні гроші до полудня;
- не можна лаятися, сваритись з кимось.
В Україні 12 вересня відзначають День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України. Особливо шанують цю професію на півночі та сході України, де багато видобувних підприємств. Видобуток нафти в Україні ведеться з XVIII ст., а найбільший розвиток нафтова і газова промисловість отримали в Донецькій і Дніпропетровській областях, а також у Причорномор’ї.
Традиційно щорічно в другу неділю вересня відзначають в Україні День танкіста. В українському законодавстві «День танкістів» встановлено указом президента України від 29 серпня 1997 року.
12 вересня святкують День міста Дніпро, святкування проводиться з 70-х років XX ст., а в 2001 році прийняли статут міста, яким затвердили офіційну дату проведення свята — друга неділя вересня.
У світі 12 вересня відзначають День «Обійми свою мисливську собаку», День відеоігор та Міжнародний день журавля.
12 вересня в історії:
- 1898 рік — у Києві відкрили Київський політехнічний інститут.
- 1937 рік — НКВС СРСР почав широкомасштабну операцію з «ліквідації кримінальних елементів».
- 1944 рік — на територію Німеччини вступили перші американські війська.
- 1958 рік — в компанії Texas Instruments створили першу мікросхему.
Нагадаємо, 24 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про започаткування ще одного державного свята. З 2022 року в Україні почнуть відзначати День української державності.
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