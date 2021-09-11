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Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото:

Английский язык в Украине должен быть обязательным — Данилов

11 сен 2021, 21:17
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Английский язык, как и украинский, в Украине должен быть обязательным.

Так считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он убеждает, что английский язык — это язык цивилизованного общения. Именно поэтому ее стоит учить с детства. Об этом Данилов заявил в интервью «Радіо Свобода».

Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязателен. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык — это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже пожилые, сложно, то это одно дело, а, начиная с детского сада, в школах это должно быть, — подчеркнул Данилов.

Кроме того, по мнению секретаря СНБО необходимо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов еще в июле 2020 года заявлял, что вторым государственным языком в Украине должен быть английский. Секретарь СНБО считает, что учить ее украинским детям необходимо еще в детсаду.


При этом Данилов отрицает необходимость введения русского как второго государственного. Чиновник подчеркивал, что английский язык как второй государственный язык в Украине сможет обезопасить государство от «лингвистической войны», которую развязала Российская Федерация.

Источник: «Радіо Свобода»

Источник: Ракурс


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