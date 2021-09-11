Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото:

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Англійська мова, як і українська, в Україні має бути обов’язковою.

Так вважає секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов. Він переконує, що англійська мова — це мова цивілізованого спілкування. Саме тому її варто вчити змалечку. Про це Данілов заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Я за дві мови в нашій країні. Англійська мова має бути обов’язкова. Тому що, якщо ми кажемо про цивілізований світ, то англійська мова — це мова цивілізованого спілкування. І ми маємо розуміти, що англійську мову мають знати всі. Хто вже літні, складно, то це одна справа, а, починаючи з дитячого садочка, у школах це має бути, — наголосив Данілов.

Крім того, на думку секретаря РНБО необхідно позбавитися кирилиці і перейти на латиницю.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов ще в липні 2020 року заявляв, що другою державною мовою в Україні має бути англійська. Секретар РНБО вважає, що вчити її українським дітям необхідно ще у дитсадку.

При цьому Данілов заперечує необхідність запровадження російської як другої державної. Чиновник наголошував, що англійська мова як друга державна мова в Україні зможе убезпечити державу від «лінгвістичної війни», яку розв’язала Російська Федерація.

Джерело: «Радіо Свобода»