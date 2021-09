Мотоцикли небезпечні для деяких iPhone. Фото: pixabay.com

Мотоцикли несуть небезпеку для деяких моделей смартфонів iPhone (Айфон).

Якщо закріпити апарат на мотоциклі або мопеді, то вібрація від двигуна може привести до незворотного пошкодження камери смартфона. Системи оптичної стабілізації зображення й автофокусування зі зворотним зв’язком, використовувані в камерах iPhone, містять гіроскопи й магнітні датчики, не розраховані на вплив вібрації з великою амплітудою. Як можна зменшити ризик незворотного пошкодження смартфона, повідомили на офіційному сайті Apple.

Двигуни мотоциклів великої потужності або великого обсягу створюють інтенсивні вібрації великої амплітуди, які передаються через шасі і кермо. Не рекомендується прикріплювати iPhone до мотоциклів з потужними двигунами або двигунами великого обсягу через вібрації, створюваних ними в певних частотних діапазонах, — йдеться в повідомленні.

У компанії з Купертіно заявили, що кріплення «Айфонів» до мопедів чи скутерів з двигунами невеликого обсягу з вібраціями порівняно меншої амплітуди. Щоб не пошкодити системи стабілізації й автоматичного фокусування смартфона, треба використовувати амортизуюче кріплення. Однак у такому положенні гаджет не варто тривалий час використовувати, щоб знизити ризик пошкодження.

Повідомляється, що список моделей «Айфон», в яких використовується оптична стабілізація, включає iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus і iPhone 7 і новіші, включаючи iPhone SE другого покоління. При цьому у надширококутній камері на iPhone 11 і новіших відсутній стабілізатор, як і телеоб'єктив на iPhone 7 Plus і iPhone 8 Plus. Автофокусування зі зворотним зв’язком є в моделях iPhone XS і новіше, включаючи iPhone SE другого покоління.

